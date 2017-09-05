中秋節寄文旦 雲林郵局專案優惠上路

斗六文旦上市了，雲林郵局提供「斗六文旦包裹專案優惠」。（記者詹士弘攝）

2017-09-05 17:25

〔記者詹士弘／雲林報導〕中秋節佳節寄送文旦，雲林郵局有優惠，即日起至10月6日推出「斗六文旦包裹專案優惠」，6公斤裝零寄一箱郵資從100元降至80元，台灣本島各縣市互寄同一收件地址，6公斤規紙箱一次交寄2至50件，優惠價每件只要60元，但還這個價格還是比去年貴10元。

雲林郵局說，6公斤裝的包裹正常一件郵資100元，配合斗六文旦上市，凡屬文旦、白柚、紅柚，零星交寄台灣本島各縣市，重量5公斤以下資費70元；5到7公斤資費80元；7公斤到10公斤資費90元；台灣本島各縣市互寄同一收件地址，6公斤規格標準紙箱交寄，一次交寄2至50件包裹，每件資費60元；50以件以上，每件55元。

雲林郵局說，上述各項優惠採單一價，不適用其他優惠措施。另配合文旦上市高峰期，民眾於7日起至25日間交寄10件以上文旦，只要打電話通告郵局預約，郵局就會主動派員上門收件， 例假日休息。

雲林郵局郵務股05-5335612或05-5322021轉343、341；雲林郵局行銷發展股05-5322021轉402、403、405或408；林內郵局05-5892054；古坑郵局05-5821027；莿桐郵局05-5842419；斗南郵局05-5972209。

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