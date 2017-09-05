首屆「金牌農村競賽選拔」 竹縣初賽成績揭曉

新竹縣寶山鄉新城社區多年來默默復耕甘蔗，並以蔗糖做出系列產品，建立上下游的產業鏈，獲得評審青睞。（記者黃美珠攝）

2017-09-05 17:08

［記者黃美珠／竹縣報導］「第1屆金牌農村選拔競賽」（以下簡稱金牌農村）新竹縣初賽前3名分別是：北埔南埔、寶山新城、以及新埔大坪3個社區。其中新城因長期默默復耕甘蔗，且以蔗糖陸續做出爆漿饅頭、黑糖、以及餅乾等，成功建立起相關產業鏈，所以異軍突起打敗大坪這個國內知名的「老字號」模範農村社區，最受到矚目。

縣府農業處表示，這個「金牌農村」源自德國，當地已經選拔有75年之久，我國今年首次推動，初賽之後是年底的全國賽，新竹縣將由南埔、新城兩個社區代表共赴盛會，如果順利拿到前3名，除有50萬到20萬元不等的獎金，還有機會去德國觀摩當地的農業發展。

該處表示，新竹縣初賽選拔共有31個農村社區報名，當中10個獲得晉級，經評審實勘，北埔鄉南埔社區拿到全縣第1名，寶山鄉新城社區第2，第3名就是位於新埔九芎湖、全國知名的大坪社區。

該處直言，這個選拔比賽要比4個面向，也就是生活、生產、生態、以及未來展望。大坪社區在生態的營造上無庸置疑，可惜在生產的部份輸給了新城社區，最近雖積極要推廣栽種愛玉，但整體農產業不像新城已有上、下游成形的產業鏈。

新城社區發展協會理事長李文榜說，社區居民默默在復耕甘蔗已有10幾年，像是一群「快樂的傻瓜」般，現在總算獲得肯定。他昨天跟該社區的青農徐榕晨一起帶著用當地復耕甘蔗所做出的蔗糖、蔗糖餅乾，展現自身的特色。

值得一提的是，除了上述產業鏈的出現，新城社區也集合在地小農、新住民等參與農業的生產、加工，並從產業利潤回饋在地社區，不論是辦日間托老、或共學食堂都有聲有色。

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