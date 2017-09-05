熊讚裡的正妹不能曝光？他舉例打臉專家被推爆

NBA火箭隊吉祥物「火箭熊」。（圖擷取自Clutch "The Rockets Bear"臉書粉絲頁）

2017-09-05 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕世大運吉祥物「熊讚」的正妹操偶師曝光掀起話題，吉祥物研究者林承毅對此撰文質疑，操偶師曝光犯了大忌，「肚子裡的正妹，將成為熊讚最後的送行者」。不過今有網友在PTT撰文反駁林的說法，列舉美國NBA火箭隊及馬刺隊吉祥物扮演者眾人皆知，但仍屹立不搖的例子，強調扮演者也能做為運動行銷的話題。

美日文化不同 網友看法各異

網友「chinp」在PTT八卦版撰文指出，美國的羅伯特‧包德溫（Robert Boudwin）是NBA火箭隊吉祥物「火箭熊」（Clutch）的扮演者，扮演超過18年，年薪估計超過20萬美金，是美國吉祥物界最有名的明星之一；而提姆‧德克（Tim Derk）則是馬刺隊吉祥物Coyote的創造者兼扮演者，扮演21年，每個人都知道德克先生就是Coyote，2004年德克因病住院，NBA其他各隊的吉祥物齊聚聖安東尼奧城幫他加油打氣，傳為佳話。

chinp質疑，先前撰文質疑「正妹成為熊讚送行者」的林承毅先生，其實是抱持「我愛不到你就要你死」的心情。他強調，吉祥物的本體當然不會是扮演者，但扮演者本身也不是不能拿來做為運動行銷的一個話題，北市府的公務員辛辛苦苦的工作，沒有幾十萬美元的年薪，好不容易把一個可愛的角色捧起來了，不需要別人來打壓和收割。

這篇打臉文迅速被鄉民推爆，專業分析讓許多人詢問「你吉祥物系？」。不過另方面也有網友力挺林承毅，認為熊讚的設計是參考日本，當然要以日本的行銷模式為主，熊讚跟NBA吉祥物的行銷對象不同，拿美國球隊比日本觀光產業有些奇怪。另有網友客觀指出，相關爭議沒有標準答案，其實就是日本和美國對吉祥物的概念不同罷了。