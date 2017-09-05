日本名廚料理賽 台教授獲國際御廚終身成就獎

2017-09-05 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕日本亞洲名廚料理名人大會吸引亞洲各國200多位名廚參賽，弘光科大餐旅管理系4名師生參賽，奪得2特金1金2銀，教授廖慶星不僅在西餐西式主菜、烘焙點心榮獲特金，更獲得國際御廚終身成就獎。助理教授鄭錦慶獲中式點心金牌，並獲國際廚藝獎；餐旅系學生曾湘芸、黃梅珍暑假邊打工邊苦練廚藝，均在西式熱菜項目獲銀牌，今日返校分享參賽心得。

日本亞洲名廚料理名人大會8月下旬在日本橫濱舉行，今年邁入第三屆，廖慶星表示，這個比賽聚集的亞洲各國的好手、名廚，他報名了兩項比賽都榮獲特金獎。

廖慶星謙虛的說，最意外的是，獲得大會頒發的國際御廚終身成就獎。他在業界40多年，到學校任教也16年，可能大家都禮讓他，每個選手都很有實力，透過比賽互相切磋廚藝，在五星級飯店擔任副主廚的弘光校友鍾佛青也參加這次比賽，賽前來找他練習討論，也拿下西式前菜特金、西式主菜金牌獎項。

餐旅系系主任劉其瑋表示，廖老師是全國第一位以廚師背景，獲得客家委員會頒發三等客家事務專業獎章的教授。

鄭錦慶參加中式麵點比賽，為掌控食材特性從台灣帶麵粉赴日，把中式點心糯米、發麵、油酥類的元素都融入作品中，外型做刺蝟、企鵝等多種動物造型，十分討喜。

學生黃梅珍在餐廳打工，她說，兩個月的準備過程每天一大早就到建國市場採買食材練習，下午5點後再去打工賺錢，一路上走來辛苦，但感覺很美好。