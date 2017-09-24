校服我最正》公主袖+深藍格子裙 日新萌妹上學去

日新工商萌妹上學去！（記者邱芷柔攝）

2017-09-24 06:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕青澀的學生時代，總會想盡辦法把學校制服改得潮一點、短一點，可以說是女生們的青春記憶，現在制服規定鬆綁，對學生來說，制服開始不單是「硬性規定」的服裝，更是一種流行文化的表現，其中備受喜愛的「格子裙」就成了青春漂亮的象徵，屏東潮州日新工商的校服，從民國58年創校至今未曾改變，僅透過小改款讓制服更實穿，不同色階拼成的深藍色格子裙，搭配「公主袖」米白色上衣，將學生青春氣息展露無遺。

米白色公主袖上衣，和不同色階拼成的深藍色格子裙，搭及膝白襪、白鞋，是日新工商經典制服裝扮。（記者邱芷柔攝）

公主袖上衣搭配格子裙，再穿上白色高筒襪與近年超夯的「小白鞋」，就是日新工商標準的學生制服裝扮，有別於過去制服上衣需要紮進裙內，學生將裙頭反折或是在上衣下擺處穿鞋帶，日新工商早在多年前就為學校制服進行小改款，在上衣下擺處收邊，並取消裙長相關規定，讓學生不用想盡辦法製造「紮衣服假象」或是與校規爭執裙擺長度。

日新工商制服多年前小改款，上衣下擺收邊，取消裙長規定，讓學生不用再製造「紮衣服假象」及與校規爭長短。（記者邱芷柔攝）

學生潘筱瑄說，她很喜歡學校的制服，現在很多學校制服都有格子裙，但少有制服採「公主袖」設計，雖然公主袖會讓她們在睡午覺時有「卡卡」的感覺，但她覺得這是她們制服最大的特色，不過現在制服規定較鬆綁，也有些學妹會選擇一般袖口的制服上衣。

雖然公主袖在睡午覺時會「卡卡」，但也是學校制服最大特色。（記者邱芷柔攝）

學生陳品卉說，除了穿制服，還要搭配白襪、白鞋，很有日本漫畫中制服的感覺，尤其她們很喜歡為「小白鞋」做變化，從板鞋、運動鞋的挑選，到運用各種顏色的鞋帶做搭配都很有趣，但屏東真的很熱，所以在規定時間外，她們會選擇穿短褲、運動服，方便活動也比較涼爽。

公主袖搭白襪、白鞋，有日本漫畫制服FU，學生喜歡為「小白鞋」做變化。（記者邱芷柔攝）

日新工商校長康閎森說，學校在民國58年由地方熱心教育人士捐助興學，當時制服的配色、設計和現在大同小異，因為是私校，所以在制服設計上比較活潑，跟早年多數學校以黑裙白衣為主的制服設計不同，日新的制服活潑亮麗許多。

因為是私校，相較早年多數學校以黑裙白衣為主的校服，日新工商比較活潑亮麗。（記者邱芷柔攝）

康閎森也表示，穿制服有很多好處，除了看起來比較整潔，學生早上出門也不必煩腦要穿什麼衣服，更避免了學生們穿私服會有比較和炫耀心態，但是穿制服確實也有不方便的地方，對女學生來說會限制行動，所以學校僅有在升旗典禮、朝會時要求統一制服，其餘時間學生可以選擇褲裝搭配。

公主袖搭白襪、白鞋，可愛萌樣像日本漫畫。（記者邱芷柔攝）

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