又見蟲蟲危機！ 宜蘭連日豪雨 成群馬陸民宅避難

2017-09-05 16:09

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉日前才有百萬「蟲蟲大軍」攻占民宅，近日冬山鄉冬山村也出現蟲蟲危機！冬山火車站靠近綠博綠競場位置的多處民宅，近日住家內、外都被「馬陸」攻占，有民眾嚇得整日忙著「驅蟲」，同時向縣府求救，宜蘭縣府農業處今與鄉公所會勘，允諾近日會將一旁稻田翻土整理，避免蟲害擴散。

宜蘭縣綠色博覽會今年5月14日落幕，位於冬山車站旁約5公頃展覽場地，則作為縣府即將成立的農業學校使用。

因場地休耕後，至今仍未進一步利用，農田長滿雜草，加上近日豪雨不斷，居住田裡的「馬陸﹞大舉攻占周邊民宅，不僅攀爬進屋，外側工寮、陰暗地也聚集不少「蟲影」，引起民眾恐慌。

鄭姓民眾指出，綠博結束後場地遲未整理，2週前附近就湧現大批昆蟲，直到最近豪雨，又讓許多「馬陸﹞跑到路面。他抱怨，這兩天只要到晚上，家裡內外都是蟲，每天光掃地就掃不完。

冬山村長林松輝、鄉代楊弘旻今與冬山鄉長謝燦會、縣府農業處人員前往會勘。林松輝說，過去雖曾出現類似狀況，但未像今年這麼嚴重，盼縣府趕緊處理，以免蟲害不斷蔓延。

縣府農業處解釋，近日因豪雨不斷，造成馬路棲息地淹水，才會上民宅「避雨」，因馬路無毒無害，只要掃除即可，而近日也會展開除草、翻土作業，再來撒上石灰，用物理方式阻隔蟲患。