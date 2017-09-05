群園基金會甄選 找尋擁有「孝勇仁慧」少年

2017-09-05 16:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕擁有「孝」、「勇」、「仁」、「慧」的特質的少年少女看過來！群園基金會第3屆「大台中少年英雄獎」甄選開跑，年滿12至18歲的台中子弟皆可參加。

一般人都以為現在青少年只會玩手機，或者是上網酸人，群園基金會希望能改變社會對青少年的印象，並發掘出具有「孝」、「勇」、「仁」、「慧」的特質青少年的故事，並予以公開，來感動及溫暖這個社會。

群園基金會在2年前推出」大台中少年英雄獎甄選」，邀請各級學校、社福單位及公部門推薦具有「孝、勇、仁、慧」任一特質、年滿12至18歲的台中青少年參賽，2屆下來，每一屆都有近2千人報名，而且獲選者，都有令人感動的故事，第3屆的」大台中少年英雄獎甄選」又開始了，群園基金會今日邀請前二屆獲得金質獎的青年來現身說法。

其中拿到第二屆孝德楷模金質獎的是剛從文華高中畢業的19歲黃加淳，從小單親，由父親獨立扶養兩姊妹，並與祖父母住在一起，家庭的經濟全靠父親一人，家境雖不好，但黃加淳很爭氣，考上文華高中，但在此期間，父親發生車禍，姊姊在外縣市念大學，爺爺奶奶年紀又大，孝順的她只好休學，照顧父親，但是父親在治療過程中感染，出院後也無法工作了。

因此黃加淳已在文華高中畢業，但是家中無能力讓她念大學，決定先休學支撐家計，雖參加指考，卻未填志願，因為她希望高中能完整念完，如此懂事孝順，讓人心疼又揪心，獲得第2屆的孝德金質獎。

另一位是打小就想要徒步環島的明道高中的何承興，他在升直明道高中的暑假時，跟同班同學一同徒步環島15天；由於國中念的是樂器班，因此何承興一直想跟同學2人在徒步環島去育幼院表演，但有些縣市的育幼院相當偏遠，因此兩人改為送愛到非洲募鞋的活動進行宣傳。

何承興跟同學背著海報，推著放置著薩克斯風及小提琴的小推車，只要人潮多的地方就進行表演，由於何承興的家人只同意何承興在台灣西半部進行徒步，東部因為地形較為危險，要求以搭乘大眾運輸方式來宣揚，何承興不讓父母擔心同意以父母意見環島，15天達到環島目標。

此外，何承興還在校慶時展開募鞋，募到1千多雙，獲得第2屆的仁德楷模金質獎。