一生只督你一人？謝龍介監督賴清德發言被惡搞瘋傳

台南市長賴清德將接任閣揆，台南市議員謝龍介在臉書發文嘲諷，但由於謝龍介的發言太「深情」，成為網友KUSO題材。（圖取自小聖蚊的治國日記）

2017-09-05 16:31

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日台南市長賴清德接任閣揆，由於任期未滿即離去而引來不少批評，台南市議員謝龍介今日表示，不管賴清德到天涯海角，他會「一生監督賴清德一個人」，此話一出被網友嘲諷有如告白一般，而臉書專頁「小聖蚊的治國日記」也製作了梗圖，網友看了直呼：「有種愛情叫清德龍介」。

台南市議員謝龍介今日諷刺賴清德，表示自己會做好做滿議員的職務才會轉戰立委，並向賴清德喊話：「等我到立法院還要等2年多，才能夠等到我，撐不了這麼久，所以當然有一天立法院我會去，你在那邊等我」、「不論天涯海角、不管你跑到哪裡，小弟一定追得到，一生監督你一個人！」

雖然謝龍介是為了諷刺賴清德的市長一職並未盡責，但用詞卻讓人發噱，而臉書專頁「小聖蚊的治國日記」為此特地做了一張圖，文章內文下註「一生只督你一個人」，圖中只見兩人赤膊，後方的謝龍介深情對賴清德說：「清德，留下來，或者我跟你走」，但賴清德卻以台語回應：「龍介，汝甘知影，硬挽的果子袂甜，硬娶的新郎袂愛汝（龍介你知道嗎，硬摘的果子不甜，硬娶的新郎不愛你）。」

而網友看了這張圖後紛紛表示：「有種愛情叫清德龍介」、「沒有彩虹驕傲可以按」、「都幾月了，還這麼熱，原來就是你們害的」、「怎麼教小孩？」