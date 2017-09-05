超值回饋 關子嶺溫泉套票限量發行

關子嶺溫泉美食節將於23日登場，南市觀光旅遊局推出關子嶺溫泉套票限量發行，超值回饋，一票玩透關子嶺。（記者王涵平攝）

2017-09-05 15:22

［記者王涵平／台南報導］關子嶺溫泉美食節將於23日登場，南市觀光旅遊局推出關子嶺溫泉套票限量發行，超值回饋，一票玩透關子嶺。

南市觀旅局指出，關子嶺溫泉美食節9月23日至10月22日舉行，去年推出關子嶺溫泉套票一開賣就秒殺，今年再度推出活動期間限量500張的「關嶺風呂輕旅套票」，以32折優惠回饋，提供民眾最超值的玩樂優惠，此外，套票與全台最大吃喝玩樂平台合作獨家販售，9月7日上午9時開放限量搶購，前300名訂購者再加碼贈送龜丹溫泉體驗券1張。

為吸引年輕族群到關子嶺遊玩，繼去年以動漫海報行銷，觀旅局今年與南市府城社區文創發展協會攜手合作，推出關子嶺原創動漫角色小楓、小泉作為關子嶺溫泉代言人，角色設定為關子嶺在地溫泉旅店的第三代的姐弟檔，兩人衣著融入關子嶺火王爺、水火同源、楓葉、紫斑蝶、溫泉等在地元素，並邀請繪師繪製8篇4格漫畫，以逗趣活潑的方式代言及宣傳今年各項活動，即日起民眾皆可在南市市政中心及區公所、旅遊服務中心、各大交通站點及在地業者店頭索取活動手冊，10月7日在關子嶺大成殿舉辦Cosplay競賽活動，總獎金超過3萬元，報名至9月18截止。「2017臺南關子嶺溫泉美食節」網站。