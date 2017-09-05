「OK台灣，台中自行車嘉年華」 9到11月台中騎透透

2017-09-05 15:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府舉辦「OK台灣，台中自行車嘉年華」活動，從9月開始到11月都有自行車的活動，讓愛自行車的民眾，連續3個月都有自行車的活動參與。

交通部舉辦的」2017台灣自行車節」，其中「OK台灣，台中自行車嘉年華」是由台中市舉辦，結合9月23至24日「捷安特嘉年華」、10月1日「台中騎旅」及11月26日「時代騎輪節」三大活動，從自我挑戰型到親子同樂的休閒單車運動都有。

觀旅局、經發局、自行車新文化基金會今天在新市政公園舉辦「2017台灣自行車節-0K台灣．台中自行車嘉年華」啟動記者會。

林佳龍表示，台中是自行車最主要的產業聚落，除捷安特公司總部在此外，並擁有后豐、東豐、潭雅神等廣受歡迎的觀光休閒自行車道，市府積極推展綠色運輸，並推動「自行車369」計畫，即300個iBike租賃站，600公里自行車道、9,000輛iBike，並推動以「0K台灣‧台中出發」環島活動，熱情向國內外推廣單車活動及產業。

另外，擁有百年以上歷史的「環法自行車賽」，9月17日將首度在台灣舉辦「單站業餘挑戰賽」，自行車已成為台中城市品牌。

觀旅局表示，市府結合觀光與自行車產業及國際行銷，規劃一連串國際交流活動，包括9月初到日本大分縣、愛媛縣及廣島縣進行「2018台中世界花卉博覽會」宣傳及自行車交流；9月底邀請100名港澳遊客來台騎后豐、攻武嶺，體驗休閒、挑戰雙路線遊程；10月底邀請日本國際友好城市代表由台中出發環島。

此外，10月1日在台中市民廣場登場的「2017台中騎旅-單車產業暨野餐嘉年華」，有超過50攤的單車及休閒用品展售、二手車區及維修區，還有展示台中自行車優良產業創業艱辛歷程的故事館。

另外，觀旅局也邀請民眾騎單車到現場參加「單車野餐」、「Push Bike創意競賽」及「20公尺慢騎競賽」，有豐富的競賽獎金及獎品。

捷安特公司總經理鄭秋菊表示，「捷安特嘉年華」將於9月23、24日於中科水崛頭公園盛大舉行，活動結合台中科學園區內的場地與周邊道路，推出涵蓋挑戰、競賽、女性、兒童、親子等6大項活動，民眾反應熱烈，報名已額滿。

「時代騎輪節」則於11月26日在台中市府廣場舉辦，規劃榮耀台中100K路線，途經台中市許多知名景點如中科、高美濕地、精科等，不但適合休閒單車運動，也有自我挑戰自行程競賽，預計將有5000人參加。