消失的黃金轎... 員林鬼月流傳的「西瓜屋傳奇」

2017-09-05 15:22

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台南市長賴清德即將擔任閣揆，被網友暗諷為「西瓜內閣」，酸度爆表！而農曆7月，彰化員林各社群網站流傳一段「西瓜傳奇」，它跟百果山的「西瓜屋」有關。

這個「西瓜屋」座落於百果山幸福溜滑梯旁的社區公園，約10坪大小，西瓜外型，裡面並非「空空如也」，而是有一圓桶形的水泥屋，水泥屋與西瓜外殼間有一人容身的小徑，但地方父老都叫人不能進入西瓜屋內，讓西瓜屋增添神秘色彩。

靜修國小鄉土文化老師、地方文史工作者邱美都說，其實沒什麼靈異事件，只是西瓜屋曾是「公共凶宅」。

她說，西瓜屋在日治時期是防空洞的洞口，洞口的另一方是百果山忠烈祠，忠烈祠早年是日本神社，神社裡有兩頂用黃金打造的轎子，價值不斐。當年太平洋戰爭結束，日本戰敗投降，但日人離開員林時，據說兩頂黃金轎都沒有帶走，就放在防空洞內。

邱美都表示，日人撤離後，有2名竊賊跑到防空洞內打算偷黃金轎，無奈轎子太重傾覆，2人都橫死在防空洞口，就是現在的西瓜屋。

她表示，西瓜屋並沒有什麼可怕，當年在保守的社會，大家以訛傳訛，加上忠烈祠後方就是處決人犯的所在，因此增加西瓜屋靈異和神秘色彩，而她最感興趣的，是「這兩頂黃金轎」至今是否仍在防空洞內，公文書裡從未有「移交」的紀錄，是不肖官員「吞下去」，還是被人偷走，至今都未獲得官方證實。

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