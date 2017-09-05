竹塹中元城隍祭遶境賑孤 80宮廟陣頭逗熱鬧

新竹市竹塹城隍中元祭的奉旨遶境賑孤活動，有精彩的陣頭及家將表演。（記者洪美秀攝）

2017-09-05 15:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕一年一度的竹塹中元城隍祭今天進入最高潮，由城隍爺率領的「奉旨遶境賑孤」隊伍，下午1點從城隍廟出發，來自全台各地80間宮廟陣頭鑼鼓喧天熱鬧出巡，展開城隍威巡、遶境賑孤活動，沿路都可看到陣頭精采的對拜，更有機關、家戶設香案拜拜，祈求平安、市區街頭熱鬧滾滾。

竹塹中元城隍祭是北台灣最大宗教盛事，每年農曆7月15日的「城隍威巡，遶境賑孤」活動，更是最重要的祭典，整個遶境活動從城隍廟出發，途經中山路、西大路、北大路、中央路、中正路、林森路、四維路、經國路等市區重要路段，參與人潮熱絡，車陣綿延數公里，沿途店家擺設香案祈求國泰民安，今年更首次在城隍廟邊的龍鯉公園架設大螢幕，網路直播精彩實況。

文化局表示，今年除有80間宮廟陣頭參與，包括超過百餘年歷史的台南「吉和堂八家將」，以及世界高中熱舞社的Q版神偶裝勁舞，在東門圓環、天公壇、城隍廟表演，不少圍觀民眾也看到五行八卦陣法中的兩儀四象、四門開泰、八卦陣、連環陣及雙龍拜塔等，不僅陣頭表演精采、豐富，也讓廟會祭典增添藝術表演。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，早期城隍爺出巡，由於各地士紳都要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，以顯示家族聲望和地位。但城隍爺遶境途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」的「鄭厝貢燕」儀式是遶境最高峰，具地方民俗意義。

鄭耕亞表示，城隍爺出巡，浩浩蕩蕩，鑼鼓齊鳴，排場宛如古時候大官出巡一般，聲勢浩大，同時藉由城隍爺出巡，能將地方不好的事物或厄運解除，所到之處，民眾設香案祈福，也用鞭炮歡迎，讓整個市區熱鬧滾滾。

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