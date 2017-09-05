樂桃2018夏季航班增開高雄-沖繩航線

樂桃航空執行董事井上慎一今天宣布2018夏季航班將新增高雄-沖繩航線。（記者蕭玗欣攝）

2017-09-05 15:04

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣民眾到仙台和札幌旅遊又多了一個選擇！樂桃航空執行董事井上慎一今天宣布將開闢兩條新航線，台北（桃園）-札幌將自9月24日起開航，每週提供3班來回北海道新千歲機場，而台北（桃園）-仙台則在9月25日起開航，每週提供4班來回東北仙台國際機場，未來樂桃飛航網絡將從關西延伸至關東、東北直到北海道地區，吸引更多台灣民眾搭乘；另，井上慎一也表示，2018年的夏季航班即將開啟高雄-沖繩（那霸）航線，目前規劃每天一航班來回。

井上慎一表示，樂桃航空自2012年台灣航線開航至今，5年內載客量就成長高達10倍，2016年度總載客人數更超越76萬人次，今年是樂桃航空在台迎向第5年，過去幾年許多台灣民眾都給予樂桃支持及肯定，台灣就像樂桃第二個故鄉，他要向曾搭乘樂桃的台灣民眾致上感謝。

井上慎一表示，儘管日本航線成本相當高，但只要找到對的營運模式同樣可以獲利，樂桃航空在2013年到2016年連續4年營運獲利，2013及2014年淨收益達10億日幣，到了2015年成長至27億日幣，2016年更有高達49億日幣的淨收益。

據了解，台北-仙台航線目前有長榮及台灣虎航經營；今年7月平均載客率為82.2%，長榮為82.1%、台虎為82.2%。台北-札幌航線則有華航、長榮及酷航經營，今年7月平均載客率為87.4%，華航為88.8%，長榮為85.8%，酷航則是88.3%。

至於高雄-沖繩航線共有華航、虎航兩家航空公司營運，近3個月平均載客率都達到9成以上。