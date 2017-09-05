玉兔想站上東京奧運 除了練習還差超過200萬

2017-09-05 14:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］參加奧運是許多運動員的夢想，馬拉松選手玉兔女神游雅君也不例外，希望能站上國際舞台的她，因為沒有任何企業贊助和國家補助，加上家庭經濟狀況也不充裕，只能靠參加國內路跑賽拿獎金存錢，但卻也因此占用訓練時間。游雅君說，在築夢的過程，最艱難的其實不是訓練，也不是低潮，而是缺少踏往奧運殿堂背後的推手。

27歲的游雅君，目前就讀國立台灣體育運動大學研究所，來自單親家庭的她，從小由奶奶帶大，父親則是從事裝潢粗工，家庭經濟狀況並不充裕，所以游雅君從大學有能力支付自己開銷後，就沒有再向家裡索取任何生活費，生活所有開銷花費皆來自於「路跑賽」，和2年一度的全國運動會贏牌所得來的獎金。

今年在台北所舉辦的世界大學運動會，游雅君為了拼到參賽權，到處找贊助商，可是又幾乎碰壁，即使出現願意贊助的廠商，也非全額贊助，不是經費不足就是找不到資源，游雅君為了爭取世大運參賽門票，只能自費出國到處比賽。

接下來的國際重要賽事，2020東京奧運，游雅君說，那是她的夢想，想參加馬拉松的項目，跟全世界的運動好手比賽，可是每年超過70萬元的訓練費用、出國比賽的機票、住宿等等花費，如果要參加奧運，一定需要超過200萬的經費，這些經濟壓力壓得她喘不過氣，除了練習以外，往往不知道錢從哪裡來？真的需要各界的協助。

立委陳歐珀說，了解雅君需要的經費和內容後，會和縣府共同向中央單位協調，爭取國家的經費，民間資源部分，團隊也會啟動專案支持玉兔，跟企業談贊助，讓運動選手沒有後顧之憂。