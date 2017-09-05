玉兔女神來代言 宜蘭加碼全運會金牌獎金

玉兔女神游雅君（左四）為家鄉宜蘭代言全運會。（記者簡惠茹攝）

2017-09-05 14:47

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕玉兔女神游雅君為宜蘭家鄉舉辦的全運會擔任其中一名代言人，今年才剛在宜蘭縣運會拿下3金，又在世大運拿下女子半馬團體銅牌，她說，很榮幸可以幫忙代言，無論是賽事或宣傳工作都會全力以赴。

「玉兔女神」游雅君今年參加世大運女子半程馬拉松團體賽，與隊友曹純玉、陳宇璿及張芷瑄拿下銅牌佳績，這也是台灣在世大運中長跑項目拿到的第一面獎牌，游雅君是土生土長的宜蘭女兒，今年10月她將披上戰袍為宜蘭出征全運會，宜蘭縣政府更邀請她擔任代言人之一，宜蘭副縣長朱壽騫今天頒發獎狀，並期許游雅君在全運會繼續為宜蘭爭光。

上次世大運比賽時，游雅君克服足底筋膜炎引發的疼痛，跑完全程拿下好成績，她說，賽後已經接受專業的治療和調養，會把體能調整到最佳狀態，為10月全運會做好完全的準備，這次報名全運會5千公尺，1萬公尺和馬拉松項目比賽，希望再次將獎牌留在自己的家鄉。

教育處表示，全運會即將在10月展開，陸陸續續會邀請代言人為全運會宣傳，游雅君說，這次也很榮幸、很開心可以為家鄉舉辦的活動擔任代言人，除了賽事一定會全力以赴，代言的工作也會盡全力做好。

今天宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀也都到場勉勵游雅君，朱壽騫說，這次全運會中得到金牌的宜蘭選手，除了公務預算提供20萬元獎金，宜蘭縣體育運動發展基金會也再加碼10萬元，立委陳歐珀也承諾再加碼10萬元，個人項目只要拿到金牌就共有40萬元獎金，等著選手來拿。