普度好兄弟 先拜大士爺保平安

中元普度法會現場，青面獠牙、身穿戰甲的手工紙紮大士爺，是法會中鎮煞要角。（記者何玉華攝）

2017-09-05 14:37

〔記者何玉華／新北報導〕新北市各大寺廟陸續舉辦大型普度法會，除了知名的豎燈篙、放水燈與燒法船外，民政局表示，現場還可以看見青面獠牙，身穿戰甲的手工紙紮大士爺，這些不僅是法會中的鎮煞要角，也因為色彩豐富成為法會中的亮點。

全國道教總會大法師邱天相說，大士爺在佛教中又稱面燃大士，據說是觀音菩薩的化身，神像造型一手拿斧頭，一手拿旙，負責管理普度會場的秩序，讓所有在場參與普度的孤魂野鬼能夠有秩序地領取供品，如有不守規矩的鬼靈，就會被大士爺懲罰。

邱天相說，大士爺製作完成後會以紅紙遮蓋雙眼，在農曆7月開始後，由寺廟法師為大士爺神像點睛開光，象徵面燃大士已入神到紙紮神像內，民眾到廟裡參加普度時，記得要先祭拜大士爺，再進行普度儀式，保佑順利平安。

此外，現場還有山神、土地神及眾護法神，兩側分設「同歸所」供奉一般孤魂野鬼，「翰林所」專供讀書人和有功名的鬼魂棲息。部分寺廟在普度後，還會進行跳鍾馗儀式，俗稱「普後押孤」，藉以告知孤魂野鬼，祭典已完畢勿逗留此地，新北市除了金包里慈護宮外，中和廣濟宮及三重先嗇宮也有普後押孤的儀式。

參與製作面燃大士的老師傅梁崑德說，全台目前製作手工紙紮大士爺的老師傅，剩不到10人，新北市的寺廟堅持使用手工紙紮大士爺，除了保留傳統技藝，也代表對信仰的虔誠，對鬼神的崇敬。