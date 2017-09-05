新橋造好再橫移14公尺 大竹橋9/9解除封路

大竹橋新橋橫移工程8月底已完成，預計9月9日就能恢復通車。（記者陳昀攝）

2017-09-05 13:51

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府辦理「桃19號道路道路拓寬工程」，大竹橋新橋橫移工程8月31日已完成，9月9日解除封路，桃園市長鄭文燦今天視察時表示，新橋採國內首創的「頂昇橫移」工法，移動約14公尺，這座橋連接大竹地區及青埔、航空城計畫範圍，可稱作航空城大橋，拓寬工程預計11月29日全面完成、通車。

鄭文燦指出，「桃19號道路道路拓寬工程」是「桃園航空城道路改善計畫」的一部分，全長約763公尺，，市府斥資4億7800萬元，將桃19號道路大竹路段（包含大竹路、大竹北路及跨橋）寬度從12公尺拓寬至20公尺。

他表示，此工程涵蓋110公尺的跨橋，工務局採「單塔雙索面斜張橋」設計，以國內首創的斜張橋「頂昇橫移」工法，先在舊橋旁搭建新橋後拆除舊橋，再將新橋移至舊橋位置，橫移約14公尺。

「可說是航空城大橋！」鄭文燦說，這座跨橋將成為進入桃園航空城的主要橋樑，讓大竹地區連接青埔、航空城計畫範圍，成為優質生活圈，後續還要進行橋梁固定鋼索結構、大竹路道路鋪面改善及電纜地下化等項目，也會辦理大竹路增設人行道、電纜地下化及重新鋪設道路鋪面等項目，預計11月29日全面通車。