正港「深藍」剋星 頑強工業染料90分鐘失色

2017-09-05 13:57

〔記者蔡清華／高雄報導〕他們是「深藍」剋星！高雄大學學生程楚仁、雄女林品汝兩學生聯手發表利用「二氧化鈦（TiO2）奈米管」，研發可快速有效降解頑強工業染色劑「亞甲基藍」色度，且能回收重複使用，獲得全國科展大獎。

程楚仁、林品汝2人拜師高雄大學化材系教授楊證富門下，在其主持「光電與薄膜實驗室」學習相關材料研發技術。

程楚仁表示，亞甲基藍又稱「亞甲藍（Methylene blue）」、「瑞士藍（Swiss blue）」，經常用於化學指示劑、染料、生物染色劑和藥物，其穩定不易褪色的優點更廣為成衣紡織業使用於染料，但附隨產生的染整廢水也相對不易處理，造成環境負擔。

程、林共同開發的染色劑降解技術，是以4平方公分面積、布滿二氧化鈦奈米管的鈦片放進5毫升亞甲基藍溶液中，再以紫外光照射給予分解動能，藉由「可見光光譜儀」檢測，不到1小時即降解超過50%，90分鐘內溶液近乎透明無色。

林品汝指出，這項技術有別於傳統「水熱法」、「濺鍍（或稱濺射）法」，製程相對簡單，且低耗能、不使用複雜化學藥劑，僅以紫外光照射且快速有效，都是友善環境，不造成二次汙染。

該技術也使林品汝獲得「中華民國第57屆中小學科學展覽會高級中等學校組工程學科（二）大會獎第一名」，以及「3M科技改善生活獎工程學科（二）第二名」等2項榮銜。