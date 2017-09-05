澎湖大專獎學金16日起申請 排除公教人員

2017-09-05 13:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖今年首度實施大專院校學生助學金，設籍澎湖縣就讀大專院校學生，每人每學年度助學金1萬元，自9月16日起受理登記；但公教人員部分，經澎湖縣政府請釋及再申覆，行政院人事行政總處都函示不得重複申請。

根據助學金辦法規定，自9月16日起開始受理申請至10月31日止，今年申請除首日9月16日是假日仍收件外，其他假日不收件。縣府請申請人（學生）於上述期間上班日上班時間（上午8至12時，下午1：30至5：30時），依規定至澎湖縣政府地下大禮堂提出申請。

有關於公教人員部分，經縣府請釋及再申覆，行政院人事行政總處函示不得再申領子女教育補助。行政院人事行政總處表示，行政院基於國家整體資源合理運用，政府各項助學措施宜擇優擇一支領，已領取其他政府提供之獎（補）助者，不得再申請子女教育補助，而澎湖縣獎助就讀大專院校學生助學金，具有政府公費支應性質，因此公教人員就子女教育補助金及大專院校學生助學金只能二擇一提出申請，以符合公平一致處理原則。

根據教育處統計，符合申請資格的大專院校學生約2900人，其中公教人員子女約500人，扣除後是2400人，以每學年1萬元計算，澎湖縣政府每學年支出增加約2400萬元，希望能減輕家長負擔，增加澎湖子弟就讀大專院校的意願。