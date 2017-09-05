男友生日快到卻辭職 商量禮物竟被嗆…

有位網友因為男友生日在即，本來說好要送一台電視，卻因一些緣故辭掉工作，想和男友商量能不能換禮物，卻被男友嗆「都送前男友這麼貴的禮物。」圖為電視示意圖，與新聞無關。（資料照，記者陳梅英攝）

2017-09-05 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕有位網友因為男友生日在即，本來說好要送一台電視，卻因一些緣故辭掉工作，想和男友商量能不能換禮物，卻被男友嗆「都送前男友這麼貴的禮物。」

一名網友在臉書專頁「靠北男友」上貼文抱怨，男友生日快到了，本來說送他一台電視，但因為某些因素工作只做到月底，詢問男友要不要換禮物或是幫他出三分之二，男友回他「想不到其他想要的算了」。但因為男友知道她曾送過前男友一個2萬多的避震，竟表示心寒更補一句「都送前男友這麼貴的禮物。」讓網友傻眼說「WTF我跟前男友在一起快2年，我才送這麼一個貴重大禮，我跟你在一起才半年多，你說你心寒？！我才心冷勒！」

網友看到後紛紛在底下留言「放生了啦！」、「我覺得這個男的不行」也有網友表示送禮心意最重要「沒送 或送在貴 沒心意 一切意義也沒有。」、「送禮是看心意跟能力」。

更有網友幽默的回應「那麼愛禮物，就送鐘、送傘、送屎、送銀紙給他」、「 送棺材吧」、「送塔位啊 座北朝南 」、「送鐘給他，看他要不要」。