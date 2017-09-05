媒體評論BRT仲裁結果大敗 中市府澄清

2017-09-05 13:14

〔記者張菁雅／台中報導〕台中BRT機電系統仲裁結果日前出爐，台中市政府必須支付機電廠商1.8億元。今天有媒體評論指市府在仲裁案「認賠殺出」、「選民成了付錢的傻子」等，交通局長王義川澄清表示，這1.8億元是工程尾款，並非額外賠付；而市府要求系統功能正常才支付尾款，是避免政府預算浪費，盼媒體評論者明察事實，勿以不實資訊以訛傳訛。

王義川指出，前市府設計的BRT機電系統無法達到國際標準，在2014年市長選舉前數月，倉促讓「假BRT」未驗收就啟用，不僅造成廠商與市府間的紛爭拖延數年，更導致台灣大道嚴重壅塞、事故頻傳，民怨四起。市長林佳龍上任，將「假BRT」轉型為優化公車專用道，成功促使台灣大道總體車流量提升，改善慢車道壅塞及變換車道的事故發生率，此改革獲民意肯定。

針對媒體評論指「廢了BRT，仲裁結果市府大敗，必須支付1.8億元……，選民則成了付錢的傻子」，王義川也說，前市府與機電廠商簽訂金額5億元的契約，且已給付3.2億元，市府努力爭取市府與市民的權益，要求系統功能正常才支付尾款1.8億元，避免政府預算浪費。

王義川強調，仲裁結果要求市府給付工程尾款1.8億元，並非額外賠付，市府不會、也不能追加預算。

他同時表示，前市府「未驗收，先啟用」才是將市民權益置於腦後的「奧步」，且監察院曾糾正前市府規劃不當，而「廢除假BRT促成藍線捷運核定」也是交通部審查會意見，媒體評論不應刻意隱藏事實、以不實或片面的資訊混淆視聽。