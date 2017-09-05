新發明》濕紙巾只要噴水 立具消毒功能

2017-09-05 13:01

［記者洪美秀／新竹報導］媽媽們喜歡用濕紙巾幫寶貝擦屁屁，又擔心濕紙巾有過多化學添加物？還有公司上公安課程好無聊，如果有虛擬實境體驗該多好啊？新竹市府補助中小企業創新研發的SBIR計畫，今年有25家廠商獲補助，有8成廠商獲90萬元補助，今天舉行簽約儀式，除投入研發研究，也將創造地方產業特色。

新竹市副市長沈慧虹說，竹市推動的SBIR地方型產業補助計畫已5年，輔導過150家業者，不僅帶動竹市的產業能量，也讓想從事研發的業者獲得經費補助，市府鼓勵業者大膽研發，市府將成為業者的後盾，讓產業升級再創新。

產發處表示，今年市府將補助2334萬元補助25家獲選的廠商，其中有8成廠商可獲90萬元的補助，包括光電類、資通訊、金屬機械與民生化工和食品加工與生技醫療及創新服務等領域。

其中由原工研院出身的創淨科技公司，去年12月底才成立，但已利用「電化學」原理，研發出一款無毒噴霧劑，還經過多項檢驗與衛生單位的檢核，只需用清水進行15分鐘的電化學過程，就可變成消毒噴劑，可有效降低感染風險，如今公司更將研發一款可攜帶型的隨身型濕紙巾，只要加水經過電化學的重組和轉化，就可具消毒功能，不僅沒有添加物，更對身體無害，讓媽媽們幫寶貝擦屁屁時，不用擔心化學物質或藥劑殘留。

此外，全安安全工程公司成立20多年，過去以舉辦公安講座課程為主，提供園區廠商及業者各種工安意外的防範，但過去多是講師台上講、學員台下睡的情況，但公司引進實境體驗教室後，將開發透過AR擴增實境及VR虛擬實境和MR混合實境等方式，讓參加學員可多角度實境體驗可能發生的工安意外，預計明年完成研發開放體驗。