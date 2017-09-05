雲林之光！斗南越光米取代日本進口越光米

雲林縣長李進勇今天與大東國小小農夫一起插秧。（記者黃淑莉攝）

2017-09-05 12:51

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南多年前引進日本越光米栽種，在農委會水保局、農糧署、雲林縣府及台大農學院等單位，在稻種基因、栽種方法等多方不斷精進提昇稻米品質，不僅在國內獲獎，參加日本、比利時等國際米競賽也獲肯定，雲林縣長李進勇今天頒發雲林之光牌匾，並與大東國小學童一起插秧。

李進勇今天到大東國小與農民一起分享斗南越光米在國內外獲獎殊榮，李進勇表示，斗南農會團隊這幾年在提昇越光米品質獲得國內外肯定，去年不僅在國內「精饌米獎」獲雙料冠軍，今年參加日本及比利時的國際米競賽也分別獲「2016日本品質團體獎」及「2016比利時ITQI」。

李進勇指出，除了縣府頒發雲林之光牌匾肯定，今天農委會水保局長李鎮洋、台大農學院長盧虎生也都到現場觀禮及肯定，相信未來學術、政府部門及民間共同合作之下，斗南農會各項農產品都能開拓更好市場。

斗南鎮農會總幹事張有擇表示，日治時斗南即是稻米主要產地，農會這幾年積極推動減肥料、減農藥的友善農法的栽種方式及提供獎金，鼓勵農民朝「重質不重量」提昇稻米品質，這幾年不僅成功打入百貨公司、日式連鎖餐廳，成功取代日本進口的越光米，去年也少量出口到美國、加拿大、德國等地。

今天大東國小小農夫們當起農事指導員，指導李進勇等多位長官插秧，大夥人象徵性在大東國小實驗農田體驗農夫插秧。