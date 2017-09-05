無人巴上路測試不能沒人隨車 交部將訂試辦規範

2017-09-05 13:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕無人車是未來趨勢，台北、高雄都在進行無人巴士測試，但依台灣現行法規規定，無人車無法實際在道路行駛，因此，交通部正進行「智慧車輛法規技術諮詢與管理計畫」規劃，今年底前將提出可讓無人巴士實際上路測試的規範。交通部表示，規範推出後，各單位若要申請上路測試，將要求車上需有類似飛機黑盒子的裝置、至少配置1名工作人員、投保相關保險、行駛道路環境較單純的路段等。

交通部運輸研究所日前邀集中華民國運輸學會、中華智慧運輸協會等單位，召開自駕巴士技術及創新應用論壇，討論國外無人車法規及測試情況，及研議台灣該如何進行測試。根據運研所調查，包含美國、歐盟、澳洲、日本、新加坡等，目前尚未替無人車修改法規，皆以測試名義訂定管理規則，美國要求須遵循美國聯邦汽車安全基準、需有人員隨乘；英國車輛無須符合型式認證，但只開放4個特定區域測式等，台灣將參考國外情況，於年底前訂定相關測試辦法。

無人車或無人巴士在台無法上路，除沒有駕駛開車外，無法通過車輛型式安全審驗，車身結構、安全門數量不符合規定，就沒辦法請領牌照。交通部表示，現階段並未修改法規，讓無人車可以直接合法上路，但會訂定一個測試辦法，相關單位只要提出申請，經過交通部專案小組審查通過後，就可以領取測試用車牌，實際上路行駛。

無人巴士可以行駛於何處、需符合哪些條件才能上路測試？交通部官員表示，行駛路線及時段，各單位可自行提出，但要求車上必須有類似黑盒子的儀器，提供監視錄影、錄音及紀錄車速、行駛軌跡等參數；車上要有符合資格的測試人員隨乘，若有乘客被騷擾、車輛發生故障、發生事故時，能夠即時排除或通報；投保較一般大客車額度較高的保險。路線方面則建議可行駛類似公車專用道等，交通環境較單純路線儘量不要跟太多不同車種交會；時段則希望能選擇車流量低的離峰。