北市老人共餐 12區將設置325處

柯文哲說，老人共餐吃飯不是目的，而是把老人叫來，就可以安排活動，如美術、唱KTV等，他更安排3C教學，要讓老人全部「電子化」全部追上時代。此外，市府也會安排聯合醫院門診車施打疫苗跟癌症篩檢。（記者鍾泓良攝）

2017-09-05 12:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕重陽節將至，北市府將於這段期間規劃一系列重陽節活動。台北市社會局今天於師範大學國際會議中心舉「重陽敬老銀向幸福」記者會，市府將推廣老人共餐，於北市12區設置325個共餐地點。另外，市府也將發出敬老卡，每月有480元的額度，可以讓長者搭捷運、公車及貓空纜車等大眾運輸工具，更可以進出兒童樂園跟動物園，達到要活就要動。

市長柯文哲說，台灣的老化很快，現在六十五歲的人口有42萬，若以每年增加2萬，5年後就52萬人，相當於台北市人口5分之1。而不僅是老人化快速，芬蘭老人在死亡之前平均臥病是2個禮拜，但台灣是7年多，等於在死亡前的7年多就開始身體不好進出醫院，因此他們的目標不只是要讓老人活得久，更是讓老人健康、快樂，「活得久活得不健康變成植物人那沒有意義。」

柯文哲說，老人共餐吃飯不是目的，而是把老人叫來，就可以安排活動，如美術、唱KTV等，他更安排3C教學，要讓老人全部「電子化」全部追上時代。此外，市府也會安排聯合醫院門診車施打疫苗跟癌症篩檢。

此外，柯文哲也提到，如果老人每天都來吃飯，有一天同伴沒來就會特別關心，坦承沒辦法盯著每個人，因此用這種「保甲制」，讓用群體來照顧個人。

柯文哲也提到台灣十大死因第3名是肺炎，主因是老人抵抗力差，感冒很容易變肺炎，因此也會幫65歲以上民眾施打肺炎疫苗，

柯文哲最後提到，健康的老人交給社區照顧，若是失智、失能則到日照中心，目前北市已有17家，未來會有目標是31家。他說，與其讓老人送安養院天天都看到老人，還不如到西門町多接觸年輕人，跟著多打網咖、跳街舞就變年輕了。