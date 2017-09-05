台師大推「銀齡樂活」 柯文哲籲更多大學加入

台北市長柯文哲（左二）、台北市社會局長許立民（右一）、台師大校長張國恩（右二）等人5日出席「台北市銀向幸福記者會」。宣佈將積極佈建銀髮長者社福設施。（記者羅沛德攝）

2017-09-05 12:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕台北市高齡長者人數全國之冠，台灣師範大學推動銀齡樂活據點，將每週規劃課程，供長者參加，也進行供餐，同時搭配大學生加入，進行老少共學，北市長柯文哲也贊同，呼籲更多大學一起加入。

台師大表示，「銀齡樂活據點」從4月起便推動，每週規劃4時段課程，包含健康講座、益智手作、有氧運動、美感休閒等主題課，搭配3次共餐，並由校內教學資源投入，學生服務學習參與等，讓更多65歲以上長者和年輕人一起共學、共餐，每週已服務100人次以上。

而不光台師大，台北醫學大學亦有搭配服務學習課，以信義區展齡中心為據點推動長者共餐活動。台大醫院北護分院也透過其專業，設計「樂齡飲食」來服務老人等。

台師大校長張國恩也說，校內推動銀齡樂活計畫的是學務長張少熙，還每年遠赴芬蘭考察，驚見當地老人還會後空翻，相當健康，同時認為台師大有許多運動選手，未來應可結合其專長，幫助老人活得更加健康。

台北市長柯文哲也出席台師大活動，他指出，據統計，北市高齡人口已近43萬人，每年增2萬，即將邁入「超高齡化社會」，北市老化相當快，但老人除了活得久，還要活得健康、快樂，未來將結合各資源，推動全市325個據點供長者活動，以便宜供餐為誘因，將其拉出門，再搭配各種活動課程，如唱歌、上課、韻律操乃至美術等內容，使老人成群，彼此互相照應。

柯文哲也說，未來也將結合健保卡與北市的公共資源，把公車、捷運、遊樂園等多多提供名額給長者，助其出門趴趴走，在九九重陽節之際，也挹注65歲以上長者施打肺炎與感冒疫苗等，最後希望老人照護回歸社區，更希望老人與年輕人多接觸，才能變得更年輕，並希望類似計畫可以有更多大學一起響應。