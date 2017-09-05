整合商流、物流、金流及資訊流 郵政智慧物流園區明起展示

2017-09-05 12:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應電子商務普及與物流型態改變，中華郵政公司整合商流、物流、金流及資訊流，積極建置「郵政智慧物流園區」。今年9月6日至9日台北南港展覽館一館舉辦的「台北國際物流暨物聯網展」，中華郵政公司將展示建置中的「郵政智慧物流園區」整體規劃，並介紹跨境物流及「i郵箱」等郵務新型態創新服務。

中華郵政公司為滿足電子商務顧客多元需求，民國93年起陸續開辦簡易倉儲及理貨加工與兩岸郵政速遞、兩岸郵政e小包、兩岸郵政速遞商旅包等跨境寄遞服務，並與日本郵政簽約合作國際e小包（epacket）業務；另外，持續於全區佈建「i郵箱」，提供國內全天候便捷的寄、取件服務。

配合業務轉型，中華郵政公司民國103年起於桃園市龜山區機場捷運A7站附近規劃興建集結物流中心、北台灣郵件作業中心、工商服務中心、訓練中心及資訊中心等，占地面積達17.14公頃，兼具環保節能的「郵政智慧物流園區」，提供完整物流供應鏈及生活機能，並透過聚集物流上、下游業者，將郵件收、封、運等環結無縫銜接，提升作業效率並加速郵遞時效，發展國內及跨境的創新整合物流；另外，現正積極規劃「物流公用平台」，將倉儲、檢驗、關務等連結匯集提供物流業者使用，共同開拓跨境物流業務，園區整體建置預定於民國110年竣工。