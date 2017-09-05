63歲的公司老闆入獄 在鐵窗內圓大學夢

2017-09-05 12:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「孩子，阿爸要讀大學了」！

63歲的陳姓收容人，在自家公司失手打死入侵的外籍勞工，遭判19年半的重刑，因高中畢業就出社會，常遺憾自己沒有唸大學，他鐵窗內重拾書本，考取長榮大學與法務部矯正署台南監獄合作開辦的永續教育學院管理學士學位學程，「當時未竟的初衷，終於一償宿願」。

長大與南監合作開辦的永續教育學院管理學士學位學程，為國內首創在獄中的大學教學點，讓收容人可以4年鐵窗苦讀，修習128個學分後，就能順利取得文憑，今天正式揭牌，也舉行始業式。

去年長大就先進駐南監開辦學分先修班，以通識課程為主，有22位收容人研讀，由於成效不錯，報請教育部核准後，今年成立永續教育學院管理學士學位學程，畢業後授於學士學位。

去年22位學分班學員都繼續進修，加上7位通過南監考核的收容人，今年新設的學士學位學程，規劃有行銷學，以及風水易經、咖啡認證等，較為生活化，共29人研讀，以63歲的陳男年紀最大。

陳男表示，其實他的高中成績不錯，畢業時校內還名列前茅，但因家貧，無力升學，只好出社會工作，在外商公司服務，後來自己存錢開業，專營地面衛星接收系統，原本家庭和樂，卻因1次意外，人生大轉折。

當時有外勞入侵陳男公司被陳男發現，因語言溝通不良，進而引起肢體衝突，他失手打死對方，遭判重刑，58歲入獄，已關了4年半。

陳男指出，目前公司交給孩子打理，還算順利，去年長大在南監開設學分班，讓他相當心動，立刻報名參加，今年的學程則繼續報考，一圓大學夢。