醫病》戲水當心感染微孢子蟲角膜炎 嚴重恐失明

2017-09-05 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕天氣炎熱，民眾常到游泳池泡水消暑，新北市衛生局近來接獲多起戲水後眼睛感染微孢子蟲的通報案例。醫師表示，微孢子蟲存在於環境中，以水為媒介可能引起角膜炎，嚴重者恐致失明，但治療後通常能痊癒。

衛生局副局長許朝程指出，微孢子蟲存在土壤及水中，人體感染常見症狀包括腸胃不適或引發微孢子蟲角膜炎，例如泡溫泉、游泳、戴隱形眼鏡、雨後整理花圃及草地嬉戲等，都可能感染，反應在眼睛的初期症狀類似急性結膜炎，會紅腫、發癢、刺痛，嚴重恐失明。

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，微孢子蟲種類高達1500種以上，是一種新興傳染病，尤其是暴雨或土石流後，環境易存在微生物，民眾碰觸污泥或到泳池戲水，若未注意個人清潔，可能提高感染機率，事前點眼藥水無實質幫助，最佳預防方式是避免眼睛直接暴露在水中，加強管理泳池清潔，只要即時就醫，治療後都能痊癒。

許朝程指出，衛生局每年皆會針對溫泉、泳池等業者進行水質檢驗查核、輔導與教育訓練等，確保水質符合標準。

衛生局呼籲，民眾進入泳池或溫泉池前，應遵守脫鞋、淋浴、洗腳、入池等步驟，業者須設有淋浴區，備有沖洗設備，並設置洗腳池，以流動循環式為原則，每天至少內外刷洗、換水一次，落實衛生自主管理。

  • 台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸說明微孢子蟲感染臨床症狀。（記者賴筱桐攝）

    台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸說明微孢子蟲感染臨床症狀。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市衛生局今天舉行記者會，宣導如何預防微孢子蟲感染。（記者賴筱桐攝）

    新北市衛生局今天舉行記者會，宣導如何預防微孢子蟲感染。（記者賴筱桐攝）

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