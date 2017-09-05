醫病》戲水當心感染微孢子蟲角膜炎 嚴重恐失明

2017-09-05 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕天氣炎熱，民眾常到游泳池泡水消暑，新北市衛生局近來接獲多起戲水後眼睛感染微孢子蟲的通報案例。醫師表示，微孢子蟲存在於環境中，以水為媒介可能引起角膜炎，嚴重者恐致失明，但治療後通常能痊癒。

衛生局副局長許朝程指出，微孢子蟲存在土壤及水中，人體感染常見症狀包括腸胃不適或引發微孢子蟲角膜炎，例如泡溫泉、游泳、戴隱形眼鏡、雨後整理花圃及草地嬉戲等，都可能感染，反應在眼睛的初期症狀類似急性結膜炎，會紅腫、發癢、刺痛，嚴重恐失明。

台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸表示，微孢子蟲種類高達1500種以上，是一種新興傳染病，尤其是暴雨或土石流後，環境易存在微生物，民眾碰觸污泥或到泳池戲水，若未注意個人清潔，可能提高感染機率，事前點眼藥水無實質幫助，最佳預防方式是避免眼睛直接暴露在水中，加強管理泳池清潔，只要即時就醫，治療後都能痊癒。

許朝程指出，衛生局每年皆會針對溫泉、泳池等業者進行水質檢驗查核、輔導與教育訓練等，確保水質符合標準。

衛生局呼籲，民眾進入泳池或溫泉池前，應遵守脫鞋、淋浴、洗腳、入池等步驟，業者須設有淋浴區，備有沖洗設備，並設置洗腳池，以流動循環式為原則，每天至少內外刷洗、換水一次，落實衛生自主管理。