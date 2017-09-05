煞風景！竹北頭前溪畔遭人亂倒廢棄物

2017-09-05 12:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市頭前溪大橋下方，遭人傾倒一大車廢棄物，民眾擔心「破窗效應」，又是通往自行車專用道的路上，影響觀瞻；經濟部水利署第二河川局表示，將立即派人前往清除，並加強監控防範，揪出破壞環境的兇手。

有市民抱怨，竹北市中華路與興隆路口的頭前溪大橋下方，經常遭人亂倒垃圾，主管機關在路口設置禁止亂倒的告示牌，但近日又遭偷倒廢棄物，有保麗龍、木板、沙發、保特瓶等，十分雜亂；因為是通往頭前溪自行車道的路邊，大煞風景，許多前往休閒運動的民眾，痛批實在沒有公德心。

對照髒亂點上方、興隆路上的高級社區大樓，實在諷刺。民眾擔心「破窗效應」，恐引來更多不肖人士濫倒，希望主管單位儘快處理，並將破壞環境者繩之以法。