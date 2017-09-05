「點子王」加強學生程度 苑裡高中鄭力瑋獲師鐸獎

2017-09-05 12:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣縣立苑裡高中英文科教師鄭力瑋，考量苗栗縣教育資源不若都會區學校豐厚，屢屢發想創意，打造特色課程以及補救教學幫助學生，不但讓學生英文程度躍進，更舉辦電影營隊，讓學生更了解未來職涯選擇，也親近在地特色產業，獲得教育部肯定得到師鐸獎。

鄭力瑋同樣是苑裡鎮子弟，是苑裡國中（縣立苑裡高中國中部）校友，返鄉在母校任教已經14年，鄭力瑋深刻體驗到苗栗縣教育資源比較貧乏，多方面找資源加強學生程度。

鄭力瑋利用網路線上資源，讓高年級學長姊或是程度較佳的學生，整合自身所學的英文，製作成教材，在課堂上教導其他學生，發揮「教學相長」作用，也培養學生口才，一舉多得。

另外，鄭力瑋擔任導師時，與學生聊天探索未來對升學、職涯選擇，得知有學生喜歡拍攝影片，便聯絡廣告導演，破天荒舉辦「電影營」，邀請專業人員指導學生，找尋苑裡鎮在地產業，包括魚丸、藺草編職、磚雕工藝等特色。

鄭力瑋要求學生除了拍片還必須以英文呈現，不只用手寫還要用口說，讓學生更親近故鄉外，也讓所學的英文融會貫通更加生活化，學生也能增加成就感與對土地的認同，不但提昇學生程度，也讓學生開闢視野。

鄭力瑋希望，每個學生都能夠得到足夠的教育資源，不放棄每個孩子，除了一般課程所學，也幫助學生多探索不同的世界，讓教育更美好。