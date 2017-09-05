桃園人有福了 20日起明華園、果陀劇場接力演出

桃園市長鄭文燦（後右6）表示，望透過2017鐵玫瑰劇場的各式跨界演出，讓藝術火花持續創新。（記者魏瑾筠攝）

2017-09-05 12:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市年度戲劇節「2017鐵玫瑰劇場」，將於本月20日起至11月25日於桃園展演中心、桃園光影文化館登場，展開為期三個月、22場演出，邀請國內知名演藝團隊包含明華園戲劇總團、音樂時代劇場、果陀劇場等多個優秀團體，讓人不用離開桃園，也能看到優質演出。

桃園市長鄭文燦表示，藝術是生活的一部分，觀賞戲劇是一種享受，尤其劇場就是要到現場看，才能親自感受氣勢與張力，鼓勵大家買票看戲；除了大型展演中心，同時市府也正規劃小型黑盒子劇場，未來將作為年輕人揮灑活力的空間。

「2017鐵玫瑰劇場」串連音樂劇、實驗劇場、親子劇及創新戲曲，明華園戲劇總團本月23日演出文學跨界劇作《散戲》、音樂時代劇場10月28日演出葉俊麟懷念音樂劇《舊情綿綿》，一天內演出兩場；此外，果陀劇場將在11月11日接連兩天演出兩場再現李國修經典的《徵婚啟事》。

更多「2017鐵玫瑰劇場」售票優惠、活動訊息，可搜尋「桃園展演中心」粉絲專頁；購票請洽兩廳院售票系統，部分劇目即日起購票享有75折優惠。