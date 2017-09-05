接手傳承傳統文化 蘭博助搶孤「吊飯棧」

宜蘭縣立蘭博物館繼去年首度製作頭城搶孤飯棧後，今年再度製作長約13公尺的飯棧，今完工後由人力運往搶孤會場「吊飯棧」。（記者林敬倫攝）

2017-09-05 12:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣立蘭博物館繼去年首度製作頭城搶孤飯棧後，今年再度製作長約13公尺的飯棧，今完工後由人力運往搶孤會場「吊飯棧」；蘭陽博物館長陳碧琳表示，館方邀請下埔里的老師傅，教授遊客製作飯棧，盼讓更多人傳承飯棧製作，解決製作人力老化的問題，蘭博也打算組一隊參與今年的搶孤，宣揚傳統文化。

頭城搶孤將於19日晚上11點登場，先搶飯棚再搶孤棚，飯棚加飯棧的高度約為20公尺，孤棚加孤棧高則約33公尺，今年因一度要舉辦預賽，參賽隊伍深怕影響正式比賽表現而卻步，至今需要12隊參賽的搶孤，僅10隊報名，現傳出蘭陽博物館有意願組一隊參賽。

中元祭典協會理事長柳萬順指出，目前是10對，現在正在接洽當中，應該有機會湊滿12隊，未來如果沒有湊足12隊參賽，將是搶孤有史以來第一次未滿隊，但並不會影響比賽進行。

至於蘭陽博物館今年繼去年也協助搶孤活動製作飯棚，今上午約3、40名民眾，在飯棚製作完成後，協助抬至搶孤會場進行「吊飯棧」作業；陳碧琳指出，透過傳統飯棧的製作，讓民眾體驗及傳承傳統文化，避免傳統技藝中斷，解決飯棧製作師傅年齡老化問題，他表示，今年蘭博也不排除組一隊參加搶孤，宣揚傳統文化。