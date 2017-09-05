白蟻入侵！運動器材遭蛀空湧出大量白蟻嚇壞人

木質仰臥起坐遭白蟻蛀空，隨便一踢竟湧出大量白蟻。（記者湯世名攝）

2017-09-05 12:02

〔記者湯世名／彰化報導〕白蟻入侵！彰化市八卦山棒球場旁的運動器材區，有多個運動器材鐵製品出現鬆脫或過於銳利，潛藏危機，其中1座木質仰臥起坐更遭到白蟻蛀空，一踢就破，險象環生，縣議員賴岸璋今天會同縣府相關單位人員會勘，決定立即進行改善，且若經費足夠，不排除全數更換，以維護民眾使用安全。

賴岸璋今天會同彰化縣政府城市暨觀光發展處營運管理科代理科長柯淵彰前往八卦山棒球場旁的運動器材區會勘，賴岸璋往一座木質的仰臥起坐器材一踢，整支木幹竟出現大量白蟻，且木幹早已遭嚴重蛀蝕，眾人看到傻眼。

賴岸璋指出，除了這座仰臥起坐遭白蟻蛀蝕一空，另外包括雙槓、單槓等器材也都出現鬆脫或鐵片過於銳利等問題，使用過程中極容易遭割傷流血，更恐怖的是，園區一支燈桿下方的鐵蓋掉落後，竟僅以膠布包覆裡面的電線，萬一下雨且有小孩去打開膠布，一旦觸電非死即傷，縣府應盡快修復。

附近居民也說，他們經常會使用這裡的運動器材，但此區的器材已相當老舊，地面又沒有安全氣墊，使用時有如冒生命危險，萬一不小心跌落水泥地面，傷勢絕對很嚴重。

柯淵彰則表示，該座木質的仰臥起坐，已經年代久遠，他們原本將其移除，但民眾陳情希望保留，因此他們又把仰臥起坐回復原位，針對賴岸璋所提出的相關損壞器材，他們將會立即進行改善，若經費許可，還研議增設安全氣墊，以維護民眾使用上的安全。