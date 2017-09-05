高中國文課綱文白比例大戰 國教盟：分AB級各取所需

高中國文課綱文白比例大戰，國教盟理事長王立昇（中）建議，國文應分AB兩級，讓學生各取所需。（記者林曉雲攝）

2017-09-05 10:33

〔記者林曉雲／台北報導〕高中國文課綱「文言文和白話文比例大戰」，課審大會預計週日9月10日審議，國教行動聯盟、中華適性教育發展協會、全國12年國教家長聯盟及全國幼教家長聯合總會今天召開記者會，建議依照適性、公平、競爭力的原則，把高中語文科分級教學，國文科教材比照英文分為AB兩版，A版文言文比例30％、B版文言文占比50％，讓學生自由選擇。

台大教授、國教盟理事長王立昇表示，每個孩子智能不同，用同一套教材並不公平，對語文智能不夠強的孩子，強迫他們學太多文言文，是時間上的耽誤；但對語文智能強的孩子，則要給足夠的文言文素材，除了加深加廣的選修課程外，必修文言文比例也應占50％，否則大學語文能力也會跟著下降。

前北一女校長、中華適性教育發展協會理事長周韞維表示，像古人用精簡的幾個字就能清楚表達，不要剝奪孩子享受的能力和權力，她認為A版文言文比例應要到35％、B版文言文占比50％，讓學生可以自由選擇。

全國幼教家長聯合總會理事長蘇祐晟表示，課綱審議具有非常重要的決定力，怎麼可以用網路票選如此草率方式去票選文言選文？他也質疑課審會沒有聽到第一線老師和家長的聲音，課審會中的家長代表是萬年家長代表，不是法定家長代表，如果教育部長潘文忠仍執意如此，將會狀告監察院。

對於分版如何考試？王立昇表示，未來大考是考學生素養，數學和英文都有分版，大考中心一定有辦法。但有家長認為，如果文言文的比例有50％的版本，在升大學考試的前提下，會有學校敢選30％嗎？

教育部國教署署長邱乾國表示，很欣慰看到有關文白比例的討論回到理性中道，從學生學習和老師教學來看此爭議，符合新課綱精神，依學生興趣能力去選擇，而不是從文言選文多一篇少一篇，而是範圍更寬廣，除了知識本身，更能讓學生有更多的探索思辨表達能力。他樂見討論的發展，但各界所提建議會回到課審大會中討論，課審委員有非常高的自主性，相信分版建議會被拿出來在課審大會中討論。