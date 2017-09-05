好市多乳清促銷大缺貨 網友怨：都商人在買！

好市多最近在促銷美國品牌乳清ON，每罐便宜400元，造成民眾瘋狂搶購，有人一次就購買6箱36罐。（圖擷取自臉書《靠北健身界》）

2017-09-05 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕美式賣場好市多最近在促銷美國品牌乳清ON，每罐便宜400元，造成民眾瘋狂搶購，有人一次就購買6箱36罐，一下就掃空商品。讓許多網友怒批，「這根本就是要轉賣的手法。」

綜合媒體報導，美國品牌ON分離乳清蛋白粉，有香草、巧克力口味2種口味、甜度適中，受到健身界歡迎。平日每罐分別定價為1929元與1829元，好事多從9月1日到10日促銷，一罐便宜400元。

有網友在臉書粉絲專頁《靠北健身界》上PO文出有人在好市多中和店一次買36罐的照片，懷疑「這種買法真的可以？」員工貨都還沒放好，就在旁邊擠、衝撞，有時候才補個幾箱，全被他們搬完，質疑「別人都不用買？要回去裝水塔喝？」

有網友PO文，自稱一次購買3箱都自用，其餘2罐幫朋友買，要不是卡額度只有3萬還想多拿幾箱，1天3匙1年份剛好而已，有本事排休自己早起去買，不空出時間，就不要抱怨。

網友表示，「只是想轉賣再賺一手而已，那種嘴臉實在是很令人不齒」、「賣不掉再拿回去退，好聰明」、「知道為什麼買不到了吧」、「討厭這種心態的人」、「難怪網路上都說缺貨」、「去健身房有這麼勤快就好了」、「一看就是商人在買」、「每天3湯匙，那不就等於根本沒在練，只想靠這個長肌肉」。

據《蘋果日報》報導，好市多發言人王友玫表示，最近總公司接獲許多民眾投訴，從2日開始1張會員卡限購2桶，另外也會陸續補貨到各分店，數量有限，售完為止。

高雄市立大同醫院家醫科主治醫師陳姿樺指出，乳清是從乳類提煉出來的蛋白質，一般人不做運動，只靠吃乳清，也不會有增加肌肉的效果，而且對牛奶過敏或易腹瀉者，可能還會造成嚴重腹瀉。