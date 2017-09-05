U-17亞洲青年7人制橄欖球錦標賽 10國台南爭青奧門票

「2017年U-17亞洲青年7人制橄欖球錦標賽」將於9、10日兩天，在台南市立橄欖球場登場。圖為今年全國高中七人制橄欖球賽冠軍賽，場上拚鬥。（圖：六信高中提供）

2017-09-05 10:16

［記者劉婉君／台南報導］「2017年U-17亞洲青年7人制橄欖球錦標賽」將於9、10日兩天，在台南市立橄欖球場登場，由於此次賽事冠軍隊伍，將代表亞洲參加明年在阿根廷舉辦的第三屆夏季青年奧林匹克運動會，不僅有多達10國參賽，且各國都派出國家代表隊爭取青奧門票，實力堅強，預期賽事將相當競爭且精彩，歡迎民眾屆時一起到場為選手加油。

今年賽事由亞洲橄欖球總會與台南市政府共同主辦，中華民國橄欖球協會承辦，大會表示，今年總計有台灣及來自香港、印度、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國、烏茲別克、寮國、阿拉伯聯合大公國等10國，約150名青少年好手參賽，台灣代表隊由台北市建國中學、新北市竹圍高中、基隆八斗高中及台南六信高中好手組成，選手們先在淡水竹圍高中集訓，再赴日本移地訓練，目前仍在淡水積極備戰中。

中華民國橄欖球協會秘書長蘇福仁表示，去年台灣代表隊於亞青賽中獲得亞軍，期盼此次利用地主優勢，將冠軍盃留在台灣。

另外，也希望將體育賽事結合地方觀光與休閒的活動，讓各國參賽隊伍充份體驗台南的美食小吃、風景名勝以及台南人的熱情。