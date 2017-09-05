丟臉丟出國！ 台女大鬧遊覽車 連日本駕駛都受不了

連日本駕駛都看不下去，趁著停等紅燈時，離開駕駛座對她比出「噓」的手勢。（擷取自爆料公社）

2017-09-05 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕沒跟旅遊團卻偷偷住進團員的飯店房間，被抓包還在車上高分貝怒嗆？網友在臉書爆料，表示一名台灣女子在日本自助旅遊時，疑因貪小便宜住進跟團親戚下榻的飯店房間「擠著睡」，遭導遊發現後制止，不料竟惱羞成怒，在車上高分貝怒嗆導遊，連日本駕駛都看不下去，上述過程均被網友錄下PO網，引來一陣罵聲。

臉書不公開社團「爆料公社」今PO出這起事件，原來這名台灣女子跟另外2人在日本自助旅行時，因跟團旅遊的親戚正好到了同一地點，她們決定「偷渡」進飯店擠著睡，該團導遊發現後要求她補房費給飯店，不料女子竟惱羞成怒，開始操著台語用髒話痛罵導遊，由於罵得太大聲，就連日本駕駛都忍不住在停紅燈時，離開駕駛座豎起手指比出「噓」的手勢，要求她降低音量，但女子仍繼續痛罵，完全不把旁人放在眼裡。

影片經發布後，有熱心網友將這名女子操著連珠炮似的台語罵人內容，「翻譯」成國語，只見她得意洋洋地細數自己過去的「戰績」，嗆說「恁祖母上次上個月去韓國跟團，那個導遊被恁杯炮到驚到，看到我就像狗，你們導遊就是欠炮」，她接著還威脅要客訴導遊，「要搞到你沒飯吃」，讓網友大呼離譜，痛批說「沒付錢也不是這團的團員，說要去旅行社客訴領隊，我聽了也是醉了」。

對此，網友們紛紛留言大罵這名女子說，「真的是丟臉丟到國外去」、「真是不要臉到一個極致」、「越看越丟臉...」、「真的要把她搜出來，丟光台灣人的臉了」、「導遊跟同團的人好倒楣」、「沒錢家裡公園走走，不要出國丟人」。

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