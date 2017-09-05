這公共空間座椅太「色」 旅客呼：捨不得回家！

台南航空站候機室全面更新，設置色彩繽紛亮眼的旅客連座椅。（記者王俊忠攝）

2017-09-05 09:49

〔記者王俊忠／台南報導〕持續改善、提升場地軟硬體設施品質的台南航空站，今年又有創舉！該站汰換老舊的連座椅，在內、外候機室更新布置多功能的旅客連座椅，兩人式連座椅設有圖書架，方便旅客悠閒閱讀，座椅採繽紛色彩美學設計，近日頗受旅客好評，有旅客直呼，「好漂亮！捨不得回家！」

台南航站業務組表示，台南站原使用台北航站報廢後移撥的連座椅，為提供旅客更舒適的乘坐休憩品質，在現代化內、外候機室完成布置多功能旅客連座椅，讓航廈煥然一新。其中兩人座的連座椅，在椅側配有圖書架，供旅客在座椅上享受悠閒的閱讀時光，閱畢後可將航廈漂書站的書籍，方便放置在圖書架，另其他型式包含3人座、4人座、環形等不同型式，可排列組合成為最適合旅客使用的座椅型式。

為促進旅客視覺觀感、提升航廈活潑氣氛，更新的連座椅色調採黃、橙、紫、藍色等繽紛美學色彩設計，連座椅間組合並經色系審慎配色，近日來頗獲旅客好評、感到有放鬆、愉悅的氛圍，有人還直呼，「捨不得回家」！

台南航站另在近期舉辦旅客到服務台前，連結該站FB打卡按讚，即可參加「擲骰子抽明信片」活動（依擲到的點數，免費獲得對應編號的精美明信片一張），讓航站內充滿輕鬆歡愉的氣氛。

航站指出，該站近年來積極完成相關軟硬體規劃與建設，軟體方面，提供免稅商店、餐飲商店、聯合貴賓室等服務；硬體方面，103年間完成國際線入出境分流通關動線，大幅縮短旅客入出境通關時間，及可同時辦理入出境作業，104年完成國際線報到櫃檯、行李輸送帶、中央聯合服務櫃檯，與貨運站整修、站前交通動線改善工程，105年汰換空調系統、標誌系統等工程，今年則是更新候機室座椅。