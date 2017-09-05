142年歷史恆春豎孤棚 今晚開戰

工作人員一早在現場整理場地。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-05 08:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕142年歷史的恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚將在恆春東門城外舉辦，除了昨天傍晚舉辦熱鬧的踩街儀式暖身，恆春鎮公所人員一早在現場整理場地，預計晚間9時候以擲筊決定開賽時間，舞台將有藝人王中平、張秀卿、方峻及孔鏘老師熱場。

恆春搶孤、豎孤棚活動，是台灣最早出現的搶孤習俗的地方，清末恆春設縣之初即有搶孤活動，日治時代一度停辦，直到民國40年後，以舉辦三年、停三年的方式恢復舉辦迄今，96年擴大比賽規模由4柱擴增為36柱，保留中央4柱給好兄弟，每年邀請各界參賽，已成為中元節全台最具代表性民俗活動之一。

今年參與的32隻隊伍中，除了歷史最悠久的南灣海牛隊，去年冠軍大光觀林寺、亞軍大光社區、去年頭城搶孤冠軍羅東鎮公所、老牌強隊滿州肖狼、宜蘭頭城杏輝藥品隊都已經登錄，恆春8冠搶孤王陳進興也將擔任首次參賽的新加坡隊教練。

由於去年攻頂布條改為麻繩，造成比賽瞬間結束影響精采度，今年主辦單位改回往年的傳統布條，隊伍們近半個月密集練習，都對奪冠信心滿滿，也各有秘密武器及絕招不願透露，晚間大賽精采可期。

今晚活動從6時開始，由方峻及申喬希主持開場，接著有恆春民謠促進會、王中平、張秀卿及孔鏘輪流登台演出，8時許會有好康大放送的「搶孤」活動，9時後進入豎孤棚的精采決戰，由於近日天候不穩，主辦單位也提醒民眾不妨攜帶雨具，提早到場卡位觀戰。（9:23更新）

昨天傍晚熱鬧的踩街儀式暖身。（記者蔡宗憲翻攝）

藝人王中平、張秀卿、方峻及孔鏘老師將登台演出。（記者蔡宗憲翻攝）

142年歷史的恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚將在恆春東門城外舉辦。圖為去年畫面。（資料照，記者蔡宗憲攝）