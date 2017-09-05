菲東熱低壓恐成颱 氣象局最快今天發海警

今天花東、恆春半島將轉為有短暫陣雨且風力增強，西半部及宜蘭地區則有午後雷陣雨，外出需要攜帶雨具。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-05 06:29

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓昨晚位於鵝鑾鼻東南方約850公里，氣象局不排除今天（5日）發布海上颱風警報，受外圍環流影響，今天花東、恆春半島將轉為有短暫陣雨且風力增強，西半部及宜蘭地區則有午後雷陣雨，外出需要攜帶雨具。

中央氣象局指出，熱低壓持續朝台灣東南方近海接近，根據最新氣象資料顯示，這個熱低壓雖然有增強為輕度颱風的趨勢，但未來發展空間相當有限，若發展為輕度颱風將屬接近輕度下限的強度。

氣象局提醒，未來幾天由於熱低壓或颱風及其外圍環流的影響，東半部及恆春半島沿海將有較強陣風及較大風浪，並有長浪發生的機率，海邊活動請特別注意安全。

今天氣溫仍較為悶熱，各地高溫約31至33度，請民眾多補充水分。另外空氣品質部分，今天全台各地及離島為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 33 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 32

受熱低壓或颱風外圍環流影響，今天各地都有局部陣雨發生機率。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）