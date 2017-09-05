09/05 各報重點新聞一覽

蔡總統今天將親自召開記者會，正式宣布由台南市長賴清德接任閣揆。（資料照）

2017-09-05 06:22

自由時報

林全請辭 賴清德接棒 新政院三長就位

蔡英文總統上任後首次進行內閣全面改組，行政院長林全以「現階段性任務已見規模，為利總統人力佈局之需要」為由，向蔡總統請辭獲准，蔡總統今天將親自召開記者會，正式宣布由台南市長賴清德接任閣揆；同時，副閣揆將由證交所董事長施俊吉出任，以輔佐賴清德的財經專業，新任行政院秘書長則確定由擅於協調的民進黨副秘書長卓榮泰接手，行政院三長先告底定。內閣將在週四院會後進行總辭，週五進行新舊閣揆交接典禮。

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借鏡香港 打恐怖牌 香菸警示圖文擬增至85％

台灣吸菸人口估有三百多萬人，明顯高於香港的六十四萬人，但台灣香菸警示圖文比率僅占菸盒面積的卅五％，且多走溫馨路線，與香港警示圖文比率達八十五％，且走恐怖訴求作法差很大；學者指出，台灣的警示嚇阻效果可能較有限。

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遭職場霸凌 砍死幹部免判死

高雄市仁武區一家不銹鋼金屬加工廠的王姓組長，今年三月遭同公司司機莊勝全砍斷手臂送醫不治，莊男被依殺人罪送辦，最重可處死刑；但橋頭地院認為莊被「職場霸凌」在先，且被害人舉手阻擋才被砍斷，推認莊無「直接故意」殺人，判處十四年半。

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蘋果日報

林全辭「對批評概括承受」 賴清德接 蔡總統今宣布改組

台南巿長賴清德確定接任行政院長！行政院長林全昨證實，因階段任務已見規模，已向總統蔡英文請辭，府證實蔡總統已准辭。知情人士透露，接任人選就是黨內傳聞已久的賴清德。蔡總統今將偕賴開記者會宣布此人事。被問到北上組閣，賴昨不再如以往一概否認，改以「謝謝」回應。林全內閣將在周四總辭，周五新舊內閣交接。國民黨主席吳敦義昨諷，蔡政府施政不順，換閣揆是很自然的事。

行李超重須分裝 男竟怒飆地勤

一名男子昨上午帶著家人前往小港機場搭機出國，卻因行李超重，被長榮航空地勤人員要求分裝。男子認為地勤刁難，當下在櫃臺失控飆罵，現場六、七名地勤無奈站在一旁，忍受男子無理行徑，過程全被民眾拍下po網。網友感嘆，「何必要為難地勤人員，因為規定就是這樣。」長榮航空回應，地勤人員安撫旅客並協助分裝，符合託運規定後順利搭機。

聯合報

林全請辭閣揆獲准 賴清德周五接任

行政院長林全昨天請辭獲准，蔡英文總統今天上午對外宣布接任行政院長人選，賴清德將辭去台南市長，接任閣揆。林全內閣將在周四總辭，賴清德則於周五舉行臨時行政院會後上任，並公布新內閣名單。

南韓回敬飛彈 設金正恩斬首部隊

南韓陸軍與空軍四日凌晨進行聯合實彈演習，出動玄武飛彈與F-15K戰機模擬攻擊北韓核武試爆場，以首波軍事行為回應北韓試爆氫彈。南韓國防部更表明，將在十二月一日創設針對北韓領導人金正恩「斬首作戰」新部隊，並警告北韓可能繼續試射洲際彈道飛彈和核試。

中國時報

速修一例一休 解決五缺 兩岸融冰！賴揆掌廚 三道好菜請上桌

經過三次的「狼來了」後，台南市長賴清德終於確定接掌行政院長！「賴神」登板救援，能否挽救蔡政府的低迷民調，「拚經濟」表現將是關鍵，賴神的當務之急要修正「一例一休」，並解決「五缺」困境；全民更期盼賴清德將「親中愛台」的口號，落實為政績。

蝶戀花翻車33死 業者不起訴

蝶戀花旅行社國道翻車意外，造成33死11傷，被害人家屬及傷者對蝶戀花旅行社、友力通運公司負責人等8人提出業務過失致死等告訴。士林地檢署昨偵結，檢方認為駕駛嚴重超速是釀禍主因，不能因為社會大眾道德情感，就忽略對被告有利的證據，對負責人周比蒼、周繼弘父子等人作出不起訴處分。