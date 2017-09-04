中元普度前夕 湧蓮寺遶境放水燈祈求地方平安

蘆洲區各里里長手捧小水燈頭，緊跟著遶境隊伍中。（記者李雅雯攝）

2017-09-04 22:40

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市蘆洲區地方信仰中心湧蓮寺今晚進行中元普度系列科儀，廟內儀式完成後，在地方仕紳帶領下，信徒們在晚間8點由湧蓮寺出發，徒步遶境蘆洲地區，祈求地方平安、消災解厄，晚間9點許隊伍抵達近成蘆橋下處，經過系列作法後，人員接力施放水燈頭，象徵為孤魂野鬼指引上岸的路徑。

道士先在湧蓮寺正廳作法，儀式完成後，點交三座大水燈頭給蘆洲區長賴俊達、湧蓮寺管理委員會主任委員陳宏昌、湧蓮寺管理委員會常務委員李永盛，接著步出廟宇，遶境隊伍從湧蓮寺出發。13個陣頭率先開路走前方，道士緊跟在後，率領賴俊達、陳宏昌、李永盛和地方里長走繞行路線等，周邊信眾雙手合十、誠心參與。

湧蓮寺管委會總幹事李嘉蓉說，水燈頭代表「請帖」，在湧蓮寺的中元普度系列科儀中，水燈頭有大、小分別，大水燈頭有三座，由地方仕紳代表接收；其他小水燈頭則由里長捧著走遶境路線，訴求消災解厄、地方平安。

晚間近10點，遶境隊伍抵達近成蘆橋的碼頭，現場已立起九座大型水燈排，照亮黑夜，也是為各方好兄弟引路。在道士帶領下，所有信眾先向河面上香拜拜，接著道士誦經，藉此告知四方孤魂野鬼，民間已經備妥各式祭品，現場撒下「經衣」—印有衣服、褲子、髮梳、鏡子、剪刀、鞋子等圖示的長方形黃紙，代表先提供「好兄弟」梳洗一番後，再前來接受款待。

最後在現場眾人接力下，將三座大水燈頭和其他小水燈送上船，由救難協會人員協助將其送到淡水河中央，幾乎是岸邊看不到處，為孤魂野鬼照亮路徑，接引上岸，接受今天的中元節普度招待。