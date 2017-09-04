慶讚中元 9層樓高水燈車 遊行桃園市區超吸睛

桃園區「慶讚中元」遶境今年有十輛水燈排車，放水燈前在成功橋上聚集祈福。（記者陳昀攝

2017-09-04 22:59

［記者陳昀／桃園報導］桃園區公所今晚舉行「慶讚中元」活動，十輛十五街庄水燈排車及多組民俗陣頭在桃園市區熱鬧遶境，桃園市政府領軍的水燈排車有近9層樓高，行經景福宮豎立致意時，吸引1千多人圍觀，現場氣氛超澎湃！

桃園區長張世威說，桃園市政府的水燈排車由360盞水燈組成、高廿六公尺，是由桃園市政府、桃園市議會、桃園區公所、桃園區里長一同敬奉，是這次車陣中最壯觀的。

張世威表示，今年有10輛水燈排車，包含謝、林、簡、李、吳、黃、徐、和合興、桃園區里長聯誼會及桃園市政府，所有水燈排車行經景福宮時，會將水燈排高高豎起，向廟內神明行禮致意，祈求風調雨順、闔境平安。

市長鄭文燦表示，活動除了有祥獅戰鼓陣、龍陣、鼓陣、藝閣車、神將陣及十五街庄水燈排車在桃園區內遶境踩街、到景福宮前禮讚，晚間也到成功橋舉行祈福儀典，並在橋下的南崁溪畔施放水燈，超度無主的「好兄弟」。

他說，這是桃園市重要的民俗節慶，有文化傳承的重大意義，參加的信眾都帶著虔誠心意，期盼市民未來一年，都能全家安康。

張世威表示，明天下午5點，景福宮將舉行中元普度，也邀請市民一同前往祈求平安。