臉書無法封鎖誰？ 創辦人祖克柏與……FBI帥哥

臉書創辦人祖克柏常在臉書上曬家庭照，但卻被爆出享有「防封鎖」特權。（法新社）

2017-09-04 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大社群平台之一的《臉書》（facebook）是許多人保持聯繫的橋樑，但同時也具備封鎖功能，能讓民眾封鎖讓自己反感的對象。但卻被發現臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）疑似有「無法被封鎖」的特權，也有台灣網友在自稱FBI帥哥的爭議性人物鄧佳華臉書發現同樣的事，實際測試真如網友所說，《臉書》則出面解釋這並非「特權」，而是一種機制。

綜合外媒報導，針對民眾質疑《臉書》創辦人享有就算不喜歡也不能奈我何的「防封鎖特權」，《臉書》發言人解釋「這並非系統的bug，也沒有針對任何特定帳號，而是當系統偵測到同一個帳號被封鎖太多次時，就會開啟機制中斷遭封鎖指令，是為了避免該帳號可能遭到病毒攻擊，同時也為了保護《臉書》使用者的權益，但目前針對這項問題，公司已在做進一步的調整與檢視」。

有網友則留言說：「鄧佳華也是」，經查證確實有此事，表示這真的不是創辦人享有的特殊待遇，而是真的同一個帳號被封鎖太多次才會造成的結果。

對於網友的這個測試結果，目前鄧佳華並未出面表示意見。