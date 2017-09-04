芬普尼水懸劑6日列禁藥 意圖販賣可處5年有期徒刑

2017-09-04 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前芬普尼雞蛋事件引起大眾恐慌，農委會防檢局今天表示，6日起4.95%芬普尼水懸劑為禁用農藥，禁止輸入、加工製造、販售及使用，只要被查獲販賣或意圖販賣而陳列、儲藏，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科最高500萬元以下罰金。

農委會防檢局表示，去年元旦起就刪除了芬普尼水懸劑的使用方法及範圍，但是沒有公告禁用與廢止農藥許可證，還可以加工製造供輸出使用。日前發生雞蛋殘留芬普尼事件，很可能是有不肖商人推銷給農民違規使用造成。

防檢局表示，芬普尼急性毒性屬中等毒，不過對蜜蜂急毒性高。最近南投埔里發現蜜蜂疑為農藥中毒死亡，今天檢驗結果出爐，確認死因就是芬普尼所引起的急性中毒（蜂體劑量為0.033μg/bee ）。目前苗栗農改場正在加速檢驗南投埔里、中寮、草屯等共6處的蜂農採集樣本，結果出爐後將主動公布。

目前仍有3種合法的芬普尼劑型。防疫局指出，3種分別是「250G/L種子處理用水懸劑」（限稻種催芽時使用，未於市面販售）、「0.3%粒劑」（水稻及玉米害蟲或線蟲防治用）、「0.0143%粒劑」（紅火蟻防治用），這些劑型以及使用方式，比較沒有環境危害及藥物殘留的風險。

防檢局呼籲，不論是農民還是農藥販賣業者，如果仍然持有4.95%芬普尼水懸劑，應該盡快和原農藥生產業者或販賣業者聯絡回收。日後如果被查獲有販賣意圖或事實，恐會觸犯《農藥管理法》第46條，得不償失。

農委會防檢局新聞稿全文