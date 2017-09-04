菲東熱低壓若成颱 氣象局估最快明午後發布海警

氣象局表示，菲律賓東方低壓有增強為輕度颱風的趨勢，並持續朝台灣東南近海前進。（圖擷取自中央氣象局）

2017-09-04 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓東方的熱帶性低氣壓持續向台灣東南方海面接近，不排除在今晚至明天升格為颱風，受其外圍環流影響，明（5）日花東地區及恆春半島有短暫陣雨，並有較強陣風，其他地區防午後局部雷陣雨。

中央氣象局預報，目前位在菲律賓東方的熱帶性低氣壓，今日下午2時中心位置位於鵝鑾鼻東南方約900公里海面上，未來向西北朝台灣東南近海前進，有增強為輕度颱風的趨勢，若發展為輕颱，將屬接近輕度下限的強度，不排除發布海上颱風警報，且最快應在明天中午過後。

受到菲律賓東方熱帶低氣壓影響，明日花、東地區及恆春半島為有短暫陣雨，並有較大陣風；午後其他地區仍要留意有局部雷陣雨發生的機率，提醒民眾出門請攜帶雨具備用。溫度方面，明日各地高溫約31至33度，感受仍較悶熱，請注意水分補充。

天氣風險公司表示，雖然目前各家模式預報都不看好菲東低壓增強為颱風，但環流卻是越來越明顯，日本氣象廳也發布颱風形成預警，不排除今明兩天升格為颱風，後續週三、週四的路徑預報變動大，是未來幾天的觀察重點。

氣象局也表示，未來幾天熱帶性低氣壓或颱風及其外圍環流的影響，東部及恆春半島沿海地區將有較強陣風及較大風浪，提醒民眾注意海上活動安全並持續關注天氣預報。

空氣品質方面，明日全台各地及離島的空氣品質指標（AQI）為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。