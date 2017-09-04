中壢另類慶讚中元！ 「普度一牛車」超吸睛

2017-09-04 20:46

〔記者李容萍／桃園報導〕今天是中元節，不過客家人傳統的中元普度持續到農曆7月20日，由桃園市政府客家事務局主辦、中壢區公所、中壢仁海宮承辦「環保神豬競賽暨慶讚中元」活動，今由客家事務局長蔣絜安、中壢區長林香美等人為大型創意神豬掛上彩球揭幕，青鳥合唱團、JR（紀言愷）現場演唱客家歌曲為活動暖場；中壢慈惠堂下午封街舉辦普度祭典，其中以獻祭「普度一牛車」最吸睛。

往年中壢客家的中元普度，扶老攜幼上街賞神豬、看表演是重頭戲，隨著時代變遷、養豬空間受限，加上環保意識抬頭，神豬祭祀頭數減少，桃園市長鄭文燦呼應低碳、環保祭祀的訴求，指示客家事務局今年改推環保創意神豬競賽取代，透過徵件評選出20件作品。

中壢慶讚中元由仁海宮及7個輪值里仿先人智慧打造高36台尺高的手工水燈排，9日下午4點安排遶境及水燈祈福，出動100位義消協助豎立水燈排；10日下午1點環保神豬車遊遶境，沿途將定點發放平安豬饅頭，晚上6點30分在延平路封街舉辦好客祈福晚會，邀請詹雅雯、官靈芝、阿喜、JR、青鳥合唱團、大台風樂團表演。

中壢慈惠堂下午普度供品擺放壯觀，75歲義工黃文雄，利用樟木、鋼珠、塑膠管、回收娃娃車輪子雕刻水牛和牛車，7車的牛車滿載地瓜、南瓜、冬瓜等供品；根據習俗，祭拜好兄弟像鳳梨、白蘿蔔不能拜，但牛車前擺了這兩樣供品，他藉此打破禁忌，希望慈惠堂發展能「旺旺旺」、並有「好采頭」，另有1萬4000台斤白米分送鄰近國小營養午餐使用。