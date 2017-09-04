台灣獼猴抓小豬玩耍 民眾目睹十分不捨

吳姓民眾目睹台灣獼猴偷抓小豬並抱著小豬爬上爬下玩耍。（吳姓民眾提供）

2017-09-04 19:08

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣獼猴不僅危害農作物，雲林多處傳出獼猴入侵民宅、大鬧豬舍情況，一名李姓民眾前天親眼目睹猴子緊抓小豬跳上跳下玩耍景象，李姓民眾說，真是替小豬捏了好幾把冷汗。

雲林獼猴危害以斗六、林內、古坑三地山區最嚴重，尤其古坑草嶺的甜柿、竹筍及柑橘，甚至連芋頭、南瓜等蔬果也難逃猴害，家住古坑桂林的書法家黃登仕栽種的南瓜，還未收成就全部讓猴子搶先一步收了，黃登仕無奈說，「山上猴子多，農作損失猴災比天災嚴重」。

除了山區有猴害，根據雲林縣府農業處表示，斗南、大埤、斗六、崙背等平地都曾發生獼猴闖入民宅或豬舍情況，尤其斗六龍潭里遭2隻猴子騷擾好幾年，一處豬舍多次遭猴子偷走小豬，相關單位前往圍捕都無功而返。

吳姓民眾前天早上聽到屋外有豬的哀叫聲，外出查看圍牆上2隻猴子抓了一隻小豬跳上跳下，小豬逃掉，猴子馬上又把牠抓回來，小豬不斷哀叫，後來小豬掉落地面，有民眾趕緊上前搶救，2隻猴子還躲在樹上盯著看。

農業處表示，猴子抓小豬應是好玩，崙背、大埤豬舍都曾發生獼猴抓小豬情況，斗六龍潭里這2隻猴子太聰明，對周遭環境太熟悉，誘捕、圍捕都沒效，建議里長或豬農比照其他縣市可考慮申請設置捕獸夾，不過地方可能擔心傷到人或貓狗等動物，意願不高，農業處會再協助圍捕。