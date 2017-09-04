醫病》老翁血便一年以為得痔瘡 竟是直腸癌末期

2017-09-04 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化許姓老翁有血便情況已經1年，因腹部沒明顯痛徵，以為只是痔瘡而疏於治療，2個月前腫瘤掉出肛門外，但他仍以為是內痣，直到小腹經常發疼，他才去衛福部彰化醫院檢查，結果已經是直腸癌末期，他認為血便是鮮紅色，應是痔瘡。醫生表示，直腸癌血色也可能偏鮮紅，若遇血便就應儘速就醫，而非自我判斷，貽誤生機。

許男表示，約1年前他就開始出現血便，血色偏鮮紅色，友人說那是痔瘡，他也直覺無異，但在2個月前，屁股突然有「紅紅的東西」從肛門掉出來，以為那是內痔脫出肛門口，會縮回去，就沒理它，沒想到一直都沒縮回去，小腹也開始發痛，只好趕快去就診。

彰化醫院放射腫瘤中心主任賴易成表示，許姓患者肛門掉出「紅紅的東西」就是腫瘤，約4公分大，初判以為是肛門癌，經切片證實為直腸癌。他指出，直腸癌初期常以血便顯現，但一般顏色為暗紅色，但如果腫瘤位置是靠近肛門的下段直腸，血色可能會比較偏向鮮紅色，和痔瘡的確不容易區別。

賴易成說，辨別痔瘡和直腸癌，只要透過肛診及內視鏡檢查就可判別，因此民眾若發現血便，一定要就醫診察，千萬不要自行判斷。他也說，第一次看到直腸癌腫瘤掉到肛門外，因為一般人不會拖到這麼嚴重才就醫，若是初期發現，存活率可9成，末期可能只剩3成。許男經放射與化療治療，腫瘤已有消退，健康也逐漸恢復。